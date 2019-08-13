القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة الشهر المقبل

القاهرة- أ ش أ:

يعقد المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة: تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر 2019 ، والذي تستضيفه المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشارك في تنظيم المؤتمر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة.

وذكر بيان للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أنه سيتحدث في المؤتمر 30 خبيرا بحضور ومشاركة عربية واسعة من: مصر، الكويت، الأردن، العراق، فلسطين، السعودية، اليمن، الجزائر.

وتتناول أعمال المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة.

كما يناقش المؤتمر قضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة - الزواج المبكر)، والرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة، ومؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، واستراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة.