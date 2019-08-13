مصدر: أسرة حسين سالم مختلفة حول مكان دفنه.. وكان يتمنى الدفن في مصر

كتب - يوسف عفيفي:

قال مصدر مقرب من أسرة رجل الأعمال الراحل حسين سالم إن مشاورات تدور، حتى هذه اللحظة، بين أفراد أسرته حول مكان دفن جثمانه.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن أسرة الراحل أخبرت العاملين في الشركات الخاصة بوفاته في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إثر تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من أمراض الشيخوخة.

ونوه إلى أن "هناك احتمالات بدفن الراحل في إسبانيا، وهناك اختلافات حول عملية الدفن حتى اللحظة الجارية، دون تحديد موعد الدفن"، لافتا إلى أن "الراحل كان يتمنى أن يدفن بمصر".

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وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا