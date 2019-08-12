  • عاجل:الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق (مُستند)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا إعصار "ليكيما" شرق الصين

    04:50 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا إعصار "ليكيما" شرق الصين

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة- أ ش أ:

    أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا إعصار "ليكيما"، الذي ضرب عددا من المناطق شرق الصين مؤخراً، وأسفر عن مصرع العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص نتيجة تدمير مئات المنازل وإتلاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

    وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم /الاثنين/ - وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في تلك الأزمة.

    هذا المحتوى من

    وزارة الخارجية المصرية إعصار ليكيما الصين

    الخبر التالى:

    فى ثانى أيام العيد.. إقبال متوسط على الحدائق ومراكب النيل بالقناطر الخيرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان