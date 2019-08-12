فى ثانى أيام العيد.. إقبال متوسط على الحدائق ومراكب النيل بالقناطر الخيرية

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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إقبال متوسط من المواطنين، منذ صباح اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

وتضم مدينة القناطر الخيرية العديد من الحدائق العامة والتي تتضمن مناطق للعب الأطفال ومناطق أخرى خضراء بمساحات واسعة، كما يمكن للمواطنين التنزه بالمراكب النيلية على مرسي القناطر بنهر النيل.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وجه في بيان له، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات، مع إعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة.

وأعلن المحافظ، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الأضحي.