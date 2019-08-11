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بعد أسبوع من الحادث.. الخشت يعلن انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد الأورام

09:48 ص الأحد 11 أغسطس 2019
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كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد الأورام من آثار الانفجار التي خلفها بمبنى معهد الأورام الأحد الماضي.

وكتب الخشت على صفحته بموقع "فيسبوك": "أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالي، أكثر من أربع أدوار يتم تجديدها".

وتابع: "المبنى الشمالي تقريبا جهز. يتبقى في هذا المبنى بعض أعمال الاسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه... العمل جاري في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة".

انفجار معهد الأورام عثمان الخشت ترميم معهد الأورام
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