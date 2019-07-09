بالأرقام.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لأجور الموظفين

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص القرار في المادة الاولى أن يتم تنفيذة اعتباراً من أول يوليو 2019، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: