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    حدث في 8 ساعات| مدبولي يصدر قرار "الأدنى للأجور".. ومصراوي يطلق صفحة "التعليم"

    05:55 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    حدث في 8 ساعات| مدبولي يصدر قرار "الأدنى للأجور".. ومصراوي يطلق صفحة "التعليم"

    حدث في 8 ساعات

    كتب – محمود مصطفى:

    شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي، بدأت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة جمال عبدالناصر، وإحالة مجلس النواب قانون التنظيمات النقابية لمجلس الدولة، فضلًا عن إصدار رئيس الوزراء قرارًا بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة.

    ويرصد مصراوي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية:

    وزارة التموين مجلس الوزراء مصطفى مدبولي السيسي مجلس النواب الحد الأدنى للأجور الكهرباء الخبز المدعم

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