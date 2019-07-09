حدث في 8 ساعات| مدبولي يصدر قرار "الأدنى للأجور".. ومصراوي يطلق صفحة "التعليم"

كتب – محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي، بدأت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة جمال عبدالناصر، وإحالة مجلس النواب قانون التنظيمات النقابية لمجلس الدولة، فضلًا عن إصدار رئيس الوزراء قرارًا بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية: