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    الأوقاف: "الآداب العامة للمجتمع وأثرها في بناء حضارته" موضوع خطبة الجمعة

    01:02 م السبت 06 يوليه 2019
    الأوقاف: "الآداب العامة للمجتمع وأثرها في بناء حضارته" موضوع خطبة الجمعة

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف أن "الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

    وقال وزير الأوقاف في بيان له السبت، Yن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية ومراعاة الآداب العامة التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد والمجتمع، حتى نحقق الأمن والسلام المجتمعي من خلال صفات النبل والشهامة والمروءة كصفات أساسية للشخصية الإنسانية الراقية، ونستعيد قيمنا الدينية والحضارية، ونرسم معا الصورة الذهنية التي تليق بديننا وحضارتنا وقيمنا وأخلاقنا، ونستعيد خطابنا الديني الرشيد الذي حاولت الجماعات المتطرفة اختطافه والذهاب بِه إلى ما يخدم مصلحة هذه الجماعات، حتى لو كان ذلك على حساب الدين والوطن والحضارة والأخلاق والقيم النبيلة.​

    وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الخطاب الديني

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