الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولي الرابع لبحوث وابتكارات الطلبة

القاهرة- أ ش أ:

نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولي الرابع لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس بمشاركة واسعة من 32 جامعة مصرية وعربية وعالمية من (مصر وسلطنة عمان والأردن وألمانيا وكندا والصين)، وذلك في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تختتم أعماله غدًا الخميس، 124 ورقة بحثية تُناقش في 30 جلسة علمية و6 محاضرات عامة بمشاركة 337 طالبًا.

كما نظمت الكلية المسابقة الدولية الرابعة (جائزة الفريق إبراهيم سليم) للابتكار في الأنظمة غير المأهولة (جوية - أرضية - بحرية)، بمشاركة العديد من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية وطلبة الكلية الفنية العسكرية بإجمالي (158) طالبًا مصريًا و(51) طالبًا من جمهورية الصين الشعبية؛ لتوفير فرص المنافسة للمشاركين وتحفيز روح المبادرة والابتكار والبحث العلمي لتصميم واختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من المهام وفقًا لأحدث التطورات العلمية.

وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظمت الكلية الفنية العسكرية المسابقة المحلية للهياكل المصنعة من المواد المركبة بهدف تنمية المواهب والتكامل في التعليم وتبادل الخبرات بين المشاركين وإنماء روح العمل الجماعي المُشترك حيث تقدمت للمسابقة (20) جامعة من الجامعات المصرية بعدد (30) فريقًا بإجمالي (194) طالبًا، وأسفرت النتائج عن وصول (12) فريقًا للمنافسة في المراحل النهائية للمسابقة.

تأتي هذه الفعاليات في ضوء حرص القيادة العامة القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات البحثية والعلمية.​