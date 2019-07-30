خلال اللقاء الأسبوعي.. محافظ الجيزة يوجه بحل مشكلات للمواطنين

كتب – أسامة عبدالكريم:

التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة؛ للاستماع إلى مشكلاتهم وحلها في الحال.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بالمواطنين، اليوم الثلاثاء، أن الاستجابة إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم يعد نظام عمل لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين واستقبال شكواهم وبحثها على أرض الواقع بعيدا عن التقارير المكتبية والاستجابة لها وحلها من جذورها.

واستدعى المحافظ، المسئول عن نطاق كل مشكله من رؤساء أحياء ومراكز ومديريات موجها بسرعة حل المشكلة التى عرضها المواطن.

وكانت أبرز المشكلات التي عرضها المواطنين، التضرر من إلقاء مخلفات الردم بشارع أبو العلا الشيمي، وأوضح المحافظ انه يجرى حاليًا أعمال تطوير بشارع كورنيش النيل وسيتم المتابعة لإزالة أسباب الشكوى.

كما قدم مواطن شكوى التضرر من قيام أحد مستأجري المحلات من غلق وإشغال الطريق ووجه المحافظ على الفور الوحدة المحلية لقرية برطس برفع الإشغالات وتمت إزالة الرصيف الموجود أمام المحل.

وقدم مواطن طلب بتجديد ترخيص مخزن قطع غيار سيارات بالكوم الأخضر ووجه المحافظ بعمل معاينة على الطبيعة للمكان المذكور والنظر في مدى أحقية تجديد الترخيص له في حال استيفاء كل الاشتراطات.

كما قدم مواطن شكوى خاصه بالتضرر من إيقاف المعاش الخاص به ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالة المتضرر وتقديم تظلم للجهة المسئولة لإعادة المعاش ومساعدته لحين الانتهاء من الإجراءات

وتضررت مواطنة من سقوط أجزاء من جدران العقار الخلفي الملاصق لعقارها ما يعرض حياة السكان للخطر ووجه المحافظ رئيس حي الدقي بسرعة إزالة العقار المشار إليه وإخلاء العقار المتضرر لمدة يومين لحين الانتهاء من الإزالة حفاظا على حياة السكان.