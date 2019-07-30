الطيران المدني: 30‎% زيادة في حركة الركاب والسياح

كتب- طه عبيد:

أعلن وزير الطيران المدني، زيادة في حركة الركاب والسياحة حوالي 30٪.

وقال الوزير، إن المطارات تجري يوميًا أعمال التطوير لمواجهة الحركة، وخلال أسبوعين تفتتح الوزارة أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الدولي، ثم أعمال تطوير وتوسعة في مطار برج العرب وغيرها من أعمال تطوير بمطارات أخرى جاري الإعداد لها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بالافتتاح التجريبي لأعمال تطوير مطار الغردقة الدولي بحضور وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الطيران: "يحرص القطاع على الترحيب بتواجد كل شركات الطيران العالمية، ولجميع الشركات الحق في اتخاذ قرارات تخص رحلاتها، ولنا الحق في التعقيب على أسلوب اتخاذ القرار وتأثيره، ولقاء السفير البريطاني بالقاهرة على خلفية أزمة الرحلات البريطانية كان مناقشة حول أسلوب اتخاذ القرار وتأثيره وليس عن عودة الرحلات، وأبدى السفير البريطاني تفهمه لاستيائنا من القرار دون تنسيق مسبق".

وأشار وزير الطيران إلى أن القانون البريطاني يسمح للشركة باتخاذ قرار بعيدا عن الدولة، وفق ما يسمح لهم القانون، على غير القوانين بدولنا، موضحا أن الشركة لديها الحق في إتخاذ قرار دون الرجوع للدولة وفق ما أكده السفير البريطاني.