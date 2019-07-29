المجلس القومي ينظم برنامجًا تدريبيًا حول دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة

كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًا حول دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 350 قاضي، وذلك بالمركز القومي للدراسات القضائية، فى إطار دعم وتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة.

تضمن البرنامج التدريبي أربع محاضرات رئيسية هي الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة حاضر خلالها المستشار محمد عثمان غانم رئيس استئناف التفتيش القضائي، والإنقاذ الوطني للاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة والختان وجهود الدولة حاضر خلالها المستشار أشرف سرور رئيس الاستئناف عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.

والأثر النفسي والصحي والاجتماعي للزواج المبكر وختان الإناث حاضر خلالها دكتور أمل فيليب المستشارة الصحية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والمشاكل العلمية في قضايا العنف ضد المرأة حاضر خلالها المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة.

وأكد المستشار أحمد النجار خلال المحاضرة على أهمية التحقيق النهائي في قضايا العنف ضد المرأة في الحفاظ على حق المجني عليهن مضيفًا أن قناعة القاضي وإيمانه بالقضية يكون له أثر كبير في سير القضية وإصدار الحكم الذي ينصف حق المرأة المجني عليها.

وأوضح "النجار"، أنه يوجد وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بداخل أربع مكاتب للطب الشرعي للتعامل مع القضايا والإهتمام بالجزء النفسي للضحية.

واستعرض خلال المحاضرة مجموعة من القضايا الإعتداء على السيدات و كيفية التعامل معها في ضوء مناهضة العنف ضد المرأة.

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار اليوم و يأتي في ضوء دعم وتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة والتأكيد على دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة.