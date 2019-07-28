رئيس "القناة للكهرباء": تحرير محاضر سرقة التيار بـ 200 مليون جنيه

كتب - محمد صلاح:

استعرض المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنجازات الشركة حتى يونيو 2019؛ للوقوف على مستجدات ما تم إنجازه لدعم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الشركة في بيان اليوم الأحد، إن جهود الشركة جاءت لتحسين معدلات الأداء وتقديم خدمة متميزة للعملي وتقليل الفقد، مضيفا:" نجحت الشركة فى ضبط الجهود عند القيم المقننة، استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية".

وأشار إلى أنه قد تم ذلك من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة (تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتنفيذ خطط الصيانة طبقًا لنماذج MPIS) بإجمالي مبلغ 1،2 مليار جنيه حيث تم إنشاء موزعات جديدة بمراكز الأحمال للتخفيف عن الموزعات القائمة واستيعاب الأحمال الجديدة وإحلال موزعات قائمة بعدد 14 موزع وفرد كابلات الدخول والخروج لها بطول 421 كم، وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وخلايا جديدة وإحلال مغذيات قائمة بطول 464.6 كم، وتقسيم حلقات الكابلات والمغذيات ذات الأحمال المرتفعة وإحلال مغذيات قائمة بجميع محافظات الشركة بطول 163 كم.

كما تم تدعيم الشبكة بإضافة محولات جديدة بجميع فروع الشركة بإجمالي 893 محول، وإحلال وتجديد وإنشاء خطوط جهد منخفض بجميع فروع الشركة بموصلات هوائية 1712 كم وكابلات بطول 246 كم، وتم تحويل خطوط هوائية فوق الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بطول 140 كم.

وأوضح أنه تم تحرير محاضر سرقات تيار بقيمة 200 مليون جنيه، وأنه نتيجة للجهود المبذولة سابقًا فقد انخفضت معدل أعطال الجهد المتوسط، وانخفضت معدل أعطال الجهد المنخفض، كما انخفض متوسط زمن العطل، وانخفضت كمية الطاقة المفصولة نتيجة الأعطال مما ادى إلى استمرار واستقرار التغذية الكهربية لدى المشتركين وبجودة عالية، كما انخفضت نسبة الفقد الفني بالشركة.

وأشار "السيد" أنه فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة للغير بمعرفة شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت الشركة بتوصيل التيار الكهربي لكل من لعدد من المشروعات منها: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 149.2 مليون جنيه، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ 66.6 مليون جنيه.