  • عاجل:الإفتاء تصدر بياناً بشأن عيد الأضحى :"لم نحدد موعده" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    ​جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومكملات غذائية

    04:00 م الجمعة 26 يوليه 2019
    ​جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومكملات غذائية

    أدوية ومكملات غذائية

    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة عبد العظيم حماده محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من الشارقة، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 1100 عبوة أدوية بشرية ومكملات غذائية.

    وأشار إلى أن إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

    تهريب أدوية تهريب مكملات غذائية مكملات غذائية مطار القاهرة عبد العظيم حماده

    الخبر التالى:

    بالصور.. سفر أول فوج من الحج البرى بميناء نويبع البحرى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان