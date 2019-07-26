​"تتبع وكاميرات مراقبة".. 8 معلومات عن الأتوبيس الكهربائي بالإسكندرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بالإسكندرية، تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا للعمل بالمحافظة، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ الإسكندرية.

ويرصد مصراوي" 8 معلومات عن الأتوبيس الكهربائي ومنها:

1 ـ تضم 15 أتوبيسا كهربائيًا من إنتاج شركة BYD الصينية.

2ـ مكيفة ومزودة بعدد 6 كاميرات داخلية.

3ـ الأتوبيس الواحد يعمل بـ2 موتور قدرة كل منهما 150 كيلو وات.

4 ـ شحن الموتور بواسطة شاحن خاص قدرة 80 كليو وات ( 3 - 4 ساعات)

5ـ بطاريات الأتوبيس "ليثيوم حديد فوسفات" يكفي لمسافة 250 كم.

6 ـ الأتوبيس مجهزة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

7ـ لا يمكن أن يتحرك والأبواب مفتوحة.

8ـ الأتوبيس مزود بنظام جهاز التتبع الإلكتروني GPS.