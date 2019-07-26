​الأرصاد تكشف الظواهر الجوية لـ5 أيام مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة يشهد استقرارا في الأحول الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر لمدة 5 أيام مقبلة، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي.

وأوضح شاهين، في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن نسب الرطوبة ترتفع على محافظة القاهرة لتسجل 80% ما يتسبب في الإحساس بارتفاع درجة الحرارة رغم تراوحها ما بين 36 إلى 37 درجة.

وأضاف أن نسب الرطوبة الشديدة تتسبب في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح هادئة على أغلب الأنحاء، لافتا إلى أن الملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط، ومضطربة على خليج السويس والبحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح على جنوب سيناء.

وعرض شاهين درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، موضحا أنها تبلغ على السواحل الشمالية ما بين 31 إلى 32 درجة، والوجه البحري والقاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة، وشمال الصعيد تصل لـ 38 و 39 درجة، وجنوب الصعيد ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية.

وتابع: نسب الرطوبة تبلغ 80% على محافظة القاهرة، و90% على المناطق الساحلية، مطمئنا المواطنين من عدم حدوث أي ظواهر غريبة، داعيا السائقين إلى توخي الحذر أثناء تكون الشبورة في الصباح الباكر والقيادة بهدوء على الطرق.​