مصر تتقدم للمرتبة 92 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي

كتبت- داليا شبل:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مصر على المرتبة 92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، بتقدم 3 مراكز عن عام 2018.

وأكد الوزير أن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال آخر ثلاث سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016.

وأشار إلى أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين والباحثين.

وأضافة الوزير أن المؤشرات الفرعية أظهرت أيضًا أن ترتيب مصر متقدم فى مؤشر البحوث والتطوير حيث حصلت على المرتبة 55 عالميًا.

يذكر أن مؤشر الابتكار العالمى يُعد من المؤشرات الدولية الهامة التي يتم إصدارها سنويًا بالتعاون مع جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.