برلمانية تشيد بإنشاء أول كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء أول كلية للنانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة، خطوة هامة نحو التوسع في دراسة مجالات جديدة ومختلفة، تعمل في النهاية على إفادة البشرية، مشيرة إلى أن هذه الكلية ستكون الأولى في تخصصها بالشرق الأوسط.

وأوضحت عبدالحليم، في بيان، اليوم الخميس، أن التوسع في تقنية النانو تكنولوجي بصفة عامة يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تعكف الدولة المصرية على تأسيسها.

وأشادت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بتضمين الكلية الجديدة وحدة لإدارة الأزمات والكوارث، لتوفير الأمن والسلامة للعنصر البشري ومنشآت ومرافق الكلية ضد حدوث أي كوارث أو مشكلات مفاجئة.