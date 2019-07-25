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    ​برلماني يشيد بالأداء البطولي لمنتخب شباب اليد في كأس العالم

    12:54 م الخميس 25 يوليه 2019
    ​برلماني يشيد بالأداء البطولي لمنتخب شباب اليد في كأس العالم

    النائب طارق متولى

    كتب- أحمد علي:

    أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالأداء البطولي المشرف الذي يقدمه منتخب شباب اليد خلال مبارياته بكأس العالم بإسبانيا، ونجاحه في التأهل إلى دور ربع النهائي.

    وأوضح متولي، في بيان، اليوم الخميس، أن أداء المنتخب اتسم بالجدية خلال مبارياته الماضية، وظهرت الروح التنافسية الشريفة بأدائه، وذلك لكونه المنتخب الأقل حصولًا على الإنذارات واللعب السلبي.

    وأكد النائب، أن لاعبي المنتخب قدموا أداءًا مشرفًا على المستوى الجماعي وكذلك المستوى الفردي، فجائزة أفضل لاعب في المباريات الخمس التي خاضها المنتخب الوطني، لم تخرج عن لاعبيه في أي منها، متمنيًا أن يستمر الأداء على نفس الوتيرة وحصد اللقب.

    طارق متولي منتخب شباب اليد كأس العالم لجنة الصناعة مجلس النواب

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