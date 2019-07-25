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    الأوبرا: أضفنا 50 مقعدًا لاستيعاب جمهور المهرجان الصيفي بالإسكندرية

    12:18 ص الخميس 25 يوليه 2019
    الأوبرا: أضفنا 50 مقعدًا لاستيعاب جمهور المهرجان الصيفي بالإسكندرية

    الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية

    كتب- محمد عاطف:

    أعرب الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته بردود الأفعال حول الحفلات التي أقيمت في المهرجان الصيفي بالإسكندرية.

    وقال صابر في تصريحات لمصراوي: "لقد رفع المسرح الروماني لافتة كامل العدد في جميع الحفلات التي أقيمت منذ افتتاح المهرجان، بل وأضفنا 50 كرسي إضافي للمسرح لاستيعاب الجمهور، حيث تبلغ سعة المسرح 800 كرسي فقط، وقد وجدنا اكثر من 50 شخصًا لا يجدون مكانا".

    وأكد رئيس الأوبرا أن المهرجان نجح في جذب أعداد ضخمة من أبناء الإسكندرية وزوارها ليجسد قدرة الجمهور على انتقاء المواد الفنية الراقية، مشيرًا إلى أن برامج فعاليات المهرجانات بالإسكندرية ودمنهور تم اختيارها بعناية لتتضمن أشكالًا إبداعية متنوعة تجمع بين نجوم الموسيقى والغناء وتتيح الفرصة للفرق الواعدة للتعبير عن أنفسهم واثبات إمكاناتهم الفنية .

    وانطلقت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية أول أمس، على خشبة المسرح الروماني، بحفل لفرقة "أيامنا الحلوة" بقيادة المايسترو محمد عثمان .

    وقدمت فرقة "أيامنا الحلوة" مجموعة من مؤلفات زمن الفن الجميل إلى جانب مختارات من الأعمال الخفيفة وأغاني حقبة التسعينيات والتي أعادت للأذهان العديد من الذكريات الفنية.

    مجدي صابر دار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفي الإسكندرية

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