حدث ليلًا| الحكومة تراجع عقود محلات العتبة.. وتسجيل يفضح قطر

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

- متحدث "الوزراء": لجنة لمراجعة عقود أصحاب محلات سوق العتبة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منطقة العتبة تاريخية ولها طابع حضاري مميز، ولكن بسبب العشوائية تعرضت هذه المنطقة للتشوهات.

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- قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد وثورة 23 يوليو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 وعيد الأضحى المبارك.

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- مستشار "التضامن": إجراء دراسة لرد 900 مليار جنيه للتأمينات موجودة بـ"المالية"

قال عمر حسن، مستشار وزير التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فضّ التشابك المالي بين وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، بعد توجيه الرئيس السيسي برد أموال التأمينات من وزارة المالية.

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- منسق حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية الجديد نقلة نوعية يجب البناء عليها

قال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن اشتراك الأجانب بنسبة الربع في الجمعيات الأهلية وَفقًا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد نقلة نوعية من الدولة بالتخلص من الحساسية المفرطة من التعامل مع الأجانب.

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- السفير السعودي بالقاهرة: مصر والمملكة عضوان فاعلان في حفظ الأمن الدولي

قال أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية في القاهرة، إن مصر والسعودية عضوان فاعلان في حفظ الأمن على الساحة الدولية والعربية والإقليمية.

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- مطران الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو

أرسل مطران الكنيسة الأسقفية بمصر و شمال أفريقيا والقرن الأفريقي منير حنا برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

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- الخشت: معامل التنسيق بجامعة القاهرة مستمرة في العمل

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق بالجامعة مستمرة في العمل بناءً على طلب وزارة التعليم العالي لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018-2019 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

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- في ذكرى ثورة يوليو.. "مصراوي" يحاور شقيق الزعيم جمال عبدالناصر

كشف الدكتور عادل عبدالناصر، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الإسكندرية وشقيق الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، خلال حوار حصري لموقع "مصراوي"، بعض الصور والمقتنيات للرئيس الراحل لم تعرض من قبل.

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- محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كوبري أكتوبر وحي الدقي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء الاثنين، أعمال التطوير بمحيط منزل ومطلع كوبري 6 أكتوبر، وشارع الدقي، وذلك للوقوف على مستوى كفاءة العمل ومدى الإلتزام بالجدول الزمنى.

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- "أصدقاؤنا وراء التفجير".. تسجيل يفضح تورط قطر في هجمات إرهابية بالصومال

منتصف مايو الماضي، انفجرت سيارة صغيرة خارج محكمة في مدينة بوساسو الساحلية، شمالي الصومال، ما أدى إلى جرح ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

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- وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان الوضع في إدلب السورية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي الاثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأبديا اهتمامهما بسرعة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

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- مقتل 11 شخصًا في اشتباكات بين حركة شيعية والشرطة النيجيرية

قالت الحركة الإسلامية في نيجيريا إن الاشتباكات التي وقعت الاثنين بين الشرطة النيجيرية ومتظاهرين للحركة الشيعية قد خلفت 11 قتيلا.

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- وزير خارجية بريطانيا: الإستيلاء على ناقلة النفط قرصنة من دولة

وصف وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هنت، عملية استيلاء إيران على ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني وطاقمها المكون من 23 شخصًا بـ "أفعال قرصنة من دولة".

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- ترامب: التفكير بالتفاوض مع إيران أصبح أكثر صعوبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

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- الدول الأوروبية تفشل في التوصل إلى حل بشأن إنقاذ المهاجرين

فشل اجتماع غير رسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي في باريس أمس الاثنين في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية للتعامل مع المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

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