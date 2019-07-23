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تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

06:17 ص الثلاثاء 23 يوليه 2019
تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

الطقس

(أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

بورسعيد 24 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 37

العريش 22 33

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 38

بني سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 25 38

سوهاج 24 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 40 ​

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Asha
درجة الحرارة الأرصاد الجوية طقس اليوم الطقس الملاحة البحرية
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