الكهرباء: تنفيذ ورشة عمل بعنوان "تدريب المدربين" لعدد 19 متدربا من دولة أفريقية

القاهرة- أ ش أ:

شهد اليوم الاثنين المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية وعدد من قيادات القطاع احتفالية الإنتهاء من تنفيذ ورشة عمل بعنوان "تدريب المدربين" لعدد 19 متدرباً من (11) دولة أفريقية وهي (غانا ـ ليسوتو ـ ليبريا ـ مالاوي ـ موزمبيق ـ سوازيلاند ـ أوغندا ـ زامبيا ـ الكاميرون ـ جامبيا ـ مصر).

وذكر دسوقي، وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الدورات تأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية من خلال تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين به .

وأكد على الإهتمام الذى يوليه القطاع للتدريب، وقد تجلت تلك الأهمية فى وجود العديد من مراكز التدريب التابعة للقطاع وعددها (20) مركز تدريب فني على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم في الأعوام السابقة تنفيذ إجمالي عدد 901 دورة لإجمالي عدد 6872 مشاركا من القيادات والمتخصصين من دول حوض النيل والقرن الإفريقي والعديد من الدول الأفريقية الأخرى، حيث تتضمن الدورات التدريبية عددا من الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة حسب طبيعة الدورة التدريبية بالإضافة لزيارات ميدانية لشركات التصنيع المحلي بمصر وأيضاً الزيارات السياحية، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات.

ومن هذا المنطلق أدت الشركة القابضة لكهرباء مصر على استمرارها في تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخبرات والدعم الفني للأشقاء بكافة الدول الإفريقية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية لكافة دول القارة.

ولذلك فمن المخطط خلال العام 2019/2020 تنفيذ ورشة عمل لأعضاء دول الكوميسا، وتنفيذ دورات تدريبية لدول زامبيا وغانا وكينيا بالتعاون مع شبكة المراكز المتميزة بإفريقيا (ANCEE) التابعة لاتحاد مؤسسات وخدمات الطاقة بإفريقيا (APUA).. وكذلك تنفيذ خطة تدريبية لأعداد كبيرة من الكوادر الإفريقية بدول حوض النيل والقرن الإفريقي ضمن مشروع التعاوان مع الدول الإفريقية بدعم من وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بالإضافة للعديد من البرامج التدريبية لمتدربين بالدول الإفريقية.

ومن جانبهم، أشاد المتدربون المشاركين في ورشة العمل بحسن تنظيم الشركة القابضة لكهرباء مصر وتأكيدهم على أنه سيتم نقل هذه المعارف والخبرات لزملائهم.​