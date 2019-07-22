"المقاتل والسلاح".. الصفحة الرسمية للقوات المسلحة تنشر فيديو جديد

القاهرة (مصراوي)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيسبوك"، فيديو جديد بعنوان "المقاتل والسلاح"، يستعرض جهود القوات المسلحة في تدريب أفرادها لرفع كفائتهم القتالية، داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

كما استعرض الفيديو، إمكانيات القوات المسلحة، وأبرز الأسلحة الجديدة التي ضمتها خلال الآونة الأخيرة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، المقامة بالكلية الحربية، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة.