في اليوم الأول.. "هيئة التعمير": تحرير العقود لـ59 مستفيدًا من مزاد سيناء

كتب - أحمد مسعد:

قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم تحرير 59 عقدًا في اليوم الأول لإنهاء إجراءات الراسي عليهم مزادات تنمية سيناء وسوف يتم تسليمهم العقود الابتدائية، الخميس المقبل من المقر الرئيسي للهيئة بالدقي.

وأضاف حلمي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن إجمالي الراسي عليهم المزاد بلغ حوالي 1037 حالة، من بينهم 413 حالة في بئر العبد، و334 في منطقة رابعة و290 في سهل الطينة، حيث تم تحرير 30 عقد في منطقة بئر العبد و29 عقد بمنطقة رابعة.

​وأكد المدير التنفيذي للهيئة، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر تعليمات مشددة بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراسي عليهم المزاد، والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية حتى 8 أغسطس المقبل، مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية).