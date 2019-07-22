  • عاجل:بعد إعلان عودته للتدريب.. مصدر: الزمالك يفاوض حسام البدري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس منتخب الجزائر أمم أفريقيا 2019

    في اليوم الأول.. "هيئة التعمير": تحرير العقود لـ59 مستفيدًا من مزاد سيناء

    04:44 م الإثنين 22 يوليو 2019
    في اليوم الأول.. "هيئة التعمير": تحرير العقود لـ59 مستفيدًا من مزاد سيناء

    اللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعم

    كتب - أحمد مسعد:

    قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم تحرير 59 عقدًا في اليوم الأول لإنهاء إجراءات الراسي عليهم مزادات تنمية سيناء وسوف يتم تسليمهم العقود الابتدائية، الخميس المقبل من المقر الرئيسي للهيئة بالدقي.

    وأضاف حلمي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن إجمالي الراسي عليهم المزاد بلغ حوالي 1037 حالة، من بينهم 413 حالة في بئر العبد، و334 في منطقة رابعة و290 في سهل الطينة، حيث تم تحرير 30 عقد في منطقة بئر العبد و29 عقد بمنطقة رابعة.

    ​وأكد المدير التنفيذي للهيئة، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر تعليمات مشددة بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراسي عليهم المزاد، والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية حتى 8 أغسطس المقبل، مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية).

    محمد حلمي مشروعات التعمير التنمية الزراعية سيناء هيئة التعمير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان