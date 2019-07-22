فريق سباقات هندسة عين شمس يحصد المركز 26 في مسابقة "فورميلا"

كتب - محمد قاسم:

حصل فريق سباقات جامعة عين شمس في مسابقة " فورميلا ستيوندنت"، المقامة بحلبة سباق سلفرستون بإنجلترا، على المركز الـ26 من بين 81 فريقًا مشاركًا في مختلف دول العالم، ليواصل تحقيق انتصاراته.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز ، رئيس قسم هندسة السيارات والمشرف على الفريق، إن فريق الجامعة المكون من 44 طالبًا نافس هذا العام فرقًا من جامعات عالمية من خلال المشاركة بسيارتين أحدهما سيارة "Sheen" وهي تسير بالبنزين والتي صنعها وصممها بالكامل، واستطاع الفريق أن يحقق بها المركز الأول في التكلفة والتصنيع في العام الماضي.

وأضاف، أن الفريق نافس بالسيارة الثانية "Nebula" المشاركة في فعاليات مسابقة "Formula EV" وهي سيارة كهربائية وتعمل بالكهرباء فقط، ويتم تصنيعها للمرة الأولى وذلك بالشراكة مع جامعة Sussex بإنجلترا التي تعتبر أول شراكة من نوعها بين فريق مصري وفريق أجنبي في تصنيع سيارة كهربائية، بدأت العام الماضي ومستمرة هذا العام.

ولفت إلى أن السيارة Sheen التي تعمل بالبنزين استطاعت اجتياز الـ6 اختبارات المؤهلين لنزولها حلبة السباق وإحراز المركز الرابع في التكلفة والتصنيع، مضيفًا: "تميز الفريق كالعادة في الجزء الخاص بتقديم خطة تجارية وتسويقية للسيارة (Business Logic Case) أمام حكام المسابقة واستطاعوا تحقيق المركز الثاني على مستوى جميع الفرق المشاركة بالمسابقة".

وقال إن سيارة "Nebula" الكهربائية حصدت على المركز السادس في التكلفة والتصنيع والمركز الـ34 على مستوى جميع الفرق المشاركة.

وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد الكلية، إلى أن الكلية تعمل على دعم الابتكار وسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل ورفعت دعمها لطلابها المبتكرين وتسخير جهود كثيرة من أساتذة ومشرفين ذو إمكانيات على أعلى المستويات كي نساعد الطلاب أن يبتكروا ويصبحوا من أحسن الخريجين في مصر.

واضاف، أن "إدارة الجامعة لم تتوان في تقديم كافة أنواع الدعم واشترت العناصر المطلوبة للسيارات".

​يذكر أن فريق سباقات هندسة عين شمس الطلابي تحت إشراف مركز الابتكار "ihub" بكلية الهندسة جامعة عين شمس، تهدف لإحياء صناعة السيارات.

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