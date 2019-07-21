وزير النقل يتابع تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

كتب- أسامة عبدالكريم:

التقى وزير النقل، وفد شركة ترانسماش هولدينج والسكك الحديدية الروسية، وذلك لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وبحث التعاون في مجال السكة الحديد، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادت وزارة النقل .

واستعرض وزير النقل، خلال اللقاء، الخطوات التنفيذية للصفقة والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية حيث اعتمدت هيئة السكك الحديدية المواصفات الفنية للعربتين النموذج واللتان سيتم تصنيعهما بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر لاختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدًا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقًا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.

كما استعرض مسئولو الشركة، خطة الشركة لتوريد العربات بواقع 650 عربة من المجر و500 عربة من روسيا و150عربة يتم توريدهم من مصر تحت إشراف كامل من الشركة وذلك عن طريق إنشاء مصنع لعربات السكك الحديدية في مصر وسيكون مختصًا أيضًا بأعمال الصيانة والعمرات الخاصة بالعربات ضمن خطة الشركة الخاصة بتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة إلى العاملين والفنيين والمهندسين المصريين.

وبحث الوزير مع مسئولي السكك الحديدية الروسية حول التعاون مع سكك حديد مصر في مجال قطاعات السكك الحديدية (البنية التحتية - الوحدات المتحركة - الورش - الخطوط الجديدة - صيانة عربات وجرارات الأسطول الحالي)

وتم الاتفاق على قيام وفد السكك الحديدية الروسية بزيارة مقر هيئة سكك حديد مصر وعقد لقاءات مكثفة مع رئيس وقيادات السكك الحديدية لبحث وتحديد مجالات التعاون وفقًا لاحتياجات سكك حديد مصر مع التباحث حول إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين شاملة كافة أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.