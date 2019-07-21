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    دار الكتب تبدأ أسبوع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو.. اليوم

    05:01 ص الأحد 21 يوليو 2019
    دار الكتب تبدأ أسبوع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو.. اليوم

    دار الكتب والوثائق القومية

    القاهرة (مصراوي)

    تنطلق اليوم احتفالات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 التي تستمر حتى الخميس المقبل.

    ويحيي اليوم، الفرقة المصرية للموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة، كما يسبق الحفل كلمات افتتاحية لكل من: الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب، والفنان سمير صبري الذي يتحدث عن عبد الحليم حافظ مطرب ثورة يوليو، والدكتورة هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل، وتتحدث عن دعم والدها جمال عبد الناصر للفن والفنانين والدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون ويتحدث عن الأغاني الوطنية.

    بينما يتحدث الموجي الصغير عن دور والده الموسيقار محمد الموجي في تلحين أغاني الثورة لكثير من المطربين، بمقر دار الكتب بباب الخلق في الحادية عشرة صباحا.

    دار الكتب والوثائق القومية ثورة 23 يوليو احتفالات ذكرى ثورة يوليو فرقة الموسيقى العربية

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