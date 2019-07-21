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    اليوم.. قافلة "حماية المستهلك" تبدأ أعمالها بالإسكندرية بمشاركة 70 شركة

    06:02 ص الأحد 21 يوليه 2019
    اليوم.. قافلة "حماية المستهلك" تبدأ أعمالها بالإسكندرية بمشاركة 70 شركة

    قافلة حماية المستهلك _ارشيفية

    القاهرة- (مصراوي)

    يطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد وغدًا الاثنين، قافلة لمحافظة الاسكندرية، بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بمشاركة 70 شركة وكيان من أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى (مياه – كهرباء - غاز – شركات الاتصالات – السيارات – الأجهزة الكهربائية – السلع – الخدمات).

    وتنشر تلك الشركات مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفوري لأي موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، وبمشاركة فريق العمل المعنى بمنظومة الشكاوى، والضبطية القضائية بالجهاز لحل كافة شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية وفاعلية لخدمة أهالى (الاسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – منطقة الساحل الشمالى) بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية ومشاركة كافة أطراف المنظومة.

    قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه ستقام ندوة توعوية على هامش المبادرة بمشاركة رموز المجتمع المدنى وممثلي كافه الفئات بعنوان "دور الدولة في حماية المستهلك" للتأكيد على جهود الدولة فى إجراءات ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وعرض لقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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