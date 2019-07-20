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    بدء قبول طلبات التقدم لشغل وظيفة مدير الإصلاح الزراعي

    08:27 م السبت 20 يوليه 2019
    بدء قبول طلبات التقدم لشغل وظيفة مدير الإصلاح الزراعي

    وزارة الزراعة

    كتب - أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء قبول طلب شغل وظيفة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدرجة العالية، وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

    ووفقا للإعلان، فإنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة، والمنطبقة عليهم الشروط الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي المعلنة بالهيئة، التقدم بطلبات شغل الوظيفة باسم السيد رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالهيئة على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة بالدور الثالث بديوان الوزارة، في الفترة من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

    وأكد الإعلان أنه لن يتم قبول الطلبات الواردة بعد 30 يوما من تاريخ الإعلان اليوم.

    وزارة الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

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