المجتمعات العمرانية: الانتهاء من تنفيذ 1008 شقق بالإسكان الاجتماعي بـ15 مايو

كتب- محمد نصار:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولي جهاز المدينة، المشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها بمدينة 15 مايو، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتابع مساعد نائب رئيس الهيئة خلال جولته، الخطة المستهدفة في تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1008 وحدات سكنية كاملة المرافق جاهزة للتسليم بالمشروع طبقًا لما هو مخطط، والانتهاء من تنسيق الموقع العام ورصف الطرق، والتأكد من ربط الوحدات بالمرافق بمنطقة المستقبل على مساحة 90 فدانًا، ومنطقة الياسمين على مساحة 170 فدانًا، ومنطقة الأمل على مساحة 290 فدانًا، والتأكد من ضخ المياه بكميات مناسبة للوحدات السكنية المستهدفة بالمشروع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من خطوط الصرف الرئيسية والربط عليها بالمشروع، كما شملت الأعمال توصيل الكهرباء للمنطقة، وعمل العدايات اللازمة لحماية المرافق الأخرى بالتنسيق مع شركات الغاز والبترول بالمدينة.

وقال السيد همام، رئيس جهاز 15 مايو، إن ذلك يأتي حرصًا من جهاز مدينة 15 مايو، على الالتزام بالتكليفات وخطة الدولة التنموية، وتنفيذًا لما ورد بالاجتماع التنسيقي لرؤساء أجهزة المدن الجديدة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا استمرار العمل بنفس الكفاءة لتجهيز الوحدات المستهدفة للتسليم في الفترات القادمة.

كما أشار رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تتم المتابعة بشكل يومي للالتزام بموعد تسليم الوحدات، وسرعة إنهاء تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة التي تم تخصيصها بالمدينة، والانتهاء من تطوير المدخل الرئيسي لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ أعمال ربط الطرق بالمحاور الرئيسية لخلق فرص جاذبة للاستثمار، وهو ما ظهر جليًا في التقدم بطلبات التخصيص بالأمر المباشر لعدد من قطع الأراضي بالمدينة.