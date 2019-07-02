معهد الفلك يحدد رسميًا موعد بداية شهر ذي القعدة

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يستعد لاستطلاع هلال ذي القعدة للعام الحالي 1440، غدًا الأربعاء، وذلك من خلال إرسال لجان للمحافظات، لافتًا إلى أنه من المقرر حلول أول أيام الشهر فلكياً بعد غدٍ الخميس الموافق الـ4 من يوليو.

وأضاف غريب، في تصريح لمصراوي، في يوم الرؤية غدا الأربعاء، الموافق الـ29 من شوال الجاري، يبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة، أما في باقي المحافظات فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 46 و47 دقيقة، فيما يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في الدول الإسلامية لمدد تتراوح بين 35 و56 دقيقة.

وتابع أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يتم إرسال تقرير لفضيلة المفتي بنتيجة الرؤية لاعتمادها.