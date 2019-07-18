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    أول تصريح من ابنة إبراهيم سعدة بعد وفاة والدتها غرقًا بالساحل الشمالي

    10:37 م الخميس 18 يوليو 2019
    أول تصريح من ابنة إبراهيم سعدة بعد وفاة والدتها غرقًا بالساحل الشمالي

    نيفين سعدة

    كتب- محمد عمارة:

    قالت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، إن والدتها توفيت صباح اليوم الخميس، غرقًا بالساحل الشمالي.

    وأضافت "نيفين"، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن والدتها تعرضت لسكتة قلبية مفاجأة قبل غرقها.

    وتابعت في أول تصريح بعد وفاة والدتها: "أمي الله يرحمها مكنش عندها حاجة، ولم تشتكِ من أي أعراض وأجرت خلال الفترة الأخيرة فحوصات شاملة، لكن هذا قدر الله وإن لله وإن إليه راجعون".

    وأكدت "نيفين"، أن جنازة والدتها غدًا الجمعة، بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

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