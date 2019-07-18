حدث في 8 ساعات| إحباط هجوم انتحاري في سيناء.. والحكومة تحسم جدل "تسريح الموظفين"

إعداد – أسامة عبدالكريم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، احباط هجوم عسكري انتحاري بسيناء، واستشهاد بطل من القوات المسلحة، ووصول الرئيس الجزائري لمتابعة نهائي كأس أمم الأفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، إضافة إلى انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"استشهاد بطل".. المتحدث العسكري يعلن تفاصيل إحباط هجوم انتحاري بسيناء

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وذكر الرفاعي في بيان أن "عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي".

وأكد الرفاعي أن الحادث أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.. للتفاصيل اضغط هنا

الحكومة تصدر بيانًا رسميًا بشأن تحصيل فواتير الكهرباء

علن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين؛ بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء، عاري تمامًا عن الصحة.

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الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الامتحانات على التابلت (بيان رسمي)

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019- 2020، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة: لا صحة لحرمان ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة، عاري تمامًا عن الصحة.

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الحكومة تكشف موقف العاملين بالدولة بعد اختبارات التقييم (بيان رسمي)

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، في إطار خطة الإصلاح الإداري، عارٍ تمامًا عن الصحة..للتفاصيل اضغط هنا

رسميًا.. الحكومة تعلن سعر الأرز التمويني

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا، عاري تمامًا عن الصحة. اضغط هنا

القائم بأعمال رئيس الجزائر يصل القاهرة لحضور نهائي أمم أفريقيا

وصل عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري والقائم بأعمال الرئيس الجزائري، مطار القاهرة الدولي في زيارة للبلاد، يلتقي خلالها عدد من المسئولين، كما يحضر لقاء نهائي بطولة الأمم الأفريقية بين منتخب بلاده ونظيره السنغال غدا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.. للتفاصيل اضغط هنا

الزيادة بعد أيام.. إجراءات جديدة من الكهرباء لتحصيل فواتير أغسطس

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لإصدار فاتورة يوليو المقرر تحصيلها في أغسطس المقبل بالزيادات الجديدة التي أعلنتها مؤخرا.. للتفاصيل اضغط هنا

انخفاض تدريجي.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، للتفاضيل اضغط هنا

الحجز 6 أغسطس.. ننشر مواعيد قطارات عيد الأضحى

أعلنت هيئة السكة الحديد، جدول مواعيد القطارات الإضافية خلال أيام عيد الأضحي المبارك، بخطوط الإسكندرية - القاهرة- أسوان، للتفاصيل اضغط هنا

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التأشيرات المزورة للحج

حذرت السفارة السعودية في القاهرة من عمليات النصب التي تقوم بها بعض الشركات السياحية بشأن إصدار تأشيرات "مزورة" لأداء فريضة الحج، ومخالفتها للأنظمة المتبعة، الأمر الذي يُعَرِّض حاملي هذه التأشيرات للحظر من دخول المملكة، للتفاصيل اضغط هنا

أول إجراء من التعليم العالي بشأن أعداد المقبولين بكليات القمة

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء الجامعات؛ لمناقشة الأعداد المقرر قبولها من طلاب المرحلة الأولى بكليات القمة، بمختلف الجامعات، للتفاصيل اضغط هنا ..

تكليف رئاسي.. التعليم العالي توجه بوضع خطة لتسويق الجامعات الجديدة

عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعًا مساء أمس الأربعاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات، للتفاصيل اضغط هنا ..