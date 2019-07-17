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    برلمانية تطالب بدعم حملة ترشح السيسي لجائزة نوبل للسلام

    12:59 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    برلمانية تطالب بدعم حملة ترشح السيسي لجائزة نوبل للسلام

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أشادت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببدء عدد من الشباب المصريين والعرب في الداخل والخارج في الترتيب لتدشين حملة دولية كبرى للمطالبة بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لجائزة نوبل للسلام.

    وأوضحت ثابت في تصريحات لها اليوم، أن الحملة تأتي اعترافا بمجهود الرئيس السيسي فى محاربة الإرهاب والتصدى له وإصراره على دحره ومحاصرته وكشف مصادر تمويله، وذلك على المستوى المحلي والإقليمي.

    وأشارت النائبة إلى دور الرئيس في حل العديد من الصراعات بالمنطقة والحفاظ على حقوق الإنسان والسلام، بجانب تصديه لمحاولات الفتن الطائفية.

    وطالبت النائبة بضرورة دعم هذه الحملة من قبل المعنيين وتقديم كافة الدعم لهم حتى يكون لها صدى دوليًا.

    مجلس النواب جائزة نوبل للسلام شادية ثابت السيسي

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