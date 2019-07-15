الأرصاد تحذر: موجه شديدة الحرارة تبدأ غدًا

القاهرة- مصراوي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بداية من الغد، لترتفع درجتي الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء وتبلغ ذروتها يوم الاربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان منذ قليل، أن درجة الحرارة تصل على القاهرة 42 والصغرى 32 درجة، وعلى شمال الصعيد 44 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجه على أن تنخفض غربًا كما تنخفض الرطوبة النسبية خلال الفترة.

وأما عن الرياح فتنشط على السواحل الشمالية مثيرة للرمال والأتربة.

