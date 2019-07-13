تابوت يزن 70 طنًا.. الكشف عن مقبرة "سا إي ست" بدهشور

كتب- محمد عاطف:

كشف الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة من أيام في منطقة دهشور قائلا: إننا نستعد لهذا الكشف الأثري منذ شهر أغسطس 2018، ورفعنا أكثر من 50 متر مكعب من الرديم في هذه المنطقة بعيدا عن الهرم الأسود، لنعثر أسفلها على عدة توابيت فخارية متضمنة الأقنعة الخشبية للمومياوات الموجودة.

وأضاف وزيري، في كلمته خلال الإعلان عن الكشف الأثري: نعيد اليوم اكتشاف مقبرة "سا إي ست"، وتحتوي على تابوت يزن حوالي 70 طنًا، مصنوع من حجر يعد من أصلب أنواع الصخور.

وواصل وزيري: تعد هذه المقبرة من أهم المقابر في منطقة دهشور نظرا لما تحتوي عليه من النقوش الرائعة والكتابة والنصوص، التي تؤرخ لهذه المنطقة.

وأكمل وزيري: أيضا وجدنا مومياء كارتولاجية جميلة بكل ما تحتويه من اللقى الأثرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور وزير الآثار، اليوم السبت، هرم سنفرو للزيارة أمام الجمهور المصريين والأجانب لأول مرة، بحضور عدد كبير من السفراء الأجانب ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

يعتبر هرم سنفرو هو أحد 4 أهرامات قام ببنائها الملك سنفرو، وسمي بالهرم المائل، لأنه بني ليصعد بزاوية 58 درجة، وعندما وصل إلى نصف ارتفاعه تقريبا، تقرر بناء الجزء العلوي بزاوية 43 درجة، أفادت تلك التقنية في التوصل إلى بناء الهرم الكامل.