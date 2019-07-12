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    رئيس تشاد يثني على تواجد مصر للطيران في بلاده

    04:53 م الجمعة 12 يوليه 2019
    رئيس تشاد يثني على تواجد مصر للطيران في بلاده

    رئيس تشاد إدريس ديبي

    القاهرة - أ ش أ:

    أثنى رئيس تشاد إدريس ديبي، على تواجد مصر للطيران الفعال في تشاد ومشاركتها في برامج المسئولية المجتمعية.. وأشاد بزيادة رحلات مصر للطيران إلى 3 رحلات مباشرة أسبوعيا من العاصمة إنجامينا إلى القاهرة ومنها إلى أكثر من 70 جهة في العالم.

    وشارك مكتب مصر للطيران بتشاد في فعاليات "المؤتمر الدولي للفرانكفونية للنهضة بتعليم الأطفال ودور المرأة في المجتمع" برعاية وحضور ديبي.

    وأوضح بيان لشركة مصر للطيران اليوم الجمعة، أن الشركة تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتشاد من منطلق حرص مصر على النهوض بالقارة الأفريقية الواعدة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.

    وأشار البيان إلى أن مديرة مكتب مصر للطيران في إنجامينا مادلين مكرم استقبلت ورافقت الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر.

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