مسابقة لأفضل بحث علمي في مجال طب وجراحات العيون



كتب - أحمد جمعة:

تنظم إحدى شركات الصناعات الدوائية، مسابقة لاختيار أفضل بحث علمي في مجالات طب وجراحات العيون، يتسابق فيها شباب أطباء العيون من مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تنظيم المسابقة يأتي ضمن جهود الشركة لدعم البحث العلمي في مجالات طب وجراحات العيون وأن المسابقة سيتم تنظيمها على هامش فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر، المقرر إطلاقها يوم الجمعة 12 يوليو، وتقوم على تنفيذها الشركة بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأشار "عباس" في بيان اليوم، إلى أن الشركة تهدف من وراء تنظيم المسابقة على هامش فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة عقول عظيمة على تشجيع شباب الأطباء على التميز في مجال طب وجراحة العيون، مع خلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين للارتقاء بمستويات أداءهم المهنية وبأعمالهم البحثية، مضيفا أنه وفي سبيل إثراء المنافسة على الأبحاث المتقدمة تم تخصيص جائزة ومنح تشجيعية لحضور مؤتمرات بالخارج، لأفضل بحث.