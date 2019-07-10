بعد توصية الإمام.. مستشفى الأزهر يستقبل الطالب أحمد الطيب لإتمام العلاج

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر نقل أحمد الطيب طالب كلية الدراسات الإسلامية الذي أصيب أمس في حادث قطار إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بالقاهرة لاستكمال العلاج.

وذكرت الجامعة في بيان أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر تواصل مع الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، وقرر نقل الطالب بعد توصية شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب بضرورة نقل الطالب لاستكمال العلاج بمقر مستشفى الأزهر التخصصي على نفقة الجامعة.

ولفت البيان إلى أن حالة الطالب جيدة ومستقرة، ونسبة الوعى لديه جيدة، مشيرا إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية بقسم الطوارئ فور نقل الطالب إلى المستشفى، وتم عمل أشعة مقطعية على المخ وتبين وجود كسور بقاع الجمجمة، وتم حجز المريض بقسم جراحة المخ والأعصاب.

من جانبهم، أعربت أسرة الطالب عن بالغ شكرها وامتنانها لشيخ الأزهر ورئيس الجامعة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، بتوفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لابنهم، والتي خففت عنهم الكثير من آلامهم إثر الحادث الأليم والمصاب الذي وقع لابنهم أمس الثلاثاء.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتوى أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب أحمد الطيب، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي تعرض لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرصه على أبنائه الطلاب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورة للطالب أحمد الطيب وقالوا إنَّه طالب كفيف تعرض لحادث في محطة إسنا بمحافظة الأقصر، بعد أن سقط أسفل عجلات القطار خلال نزوله من القطار.

وفور علم فضيلة الإمام الأكبر، خلال وجوده في ألمانيا، كلف المختصين بمشيخة الأزهر بمتابعة حالة الطالب، وتواصلت مشيخة الأزهر مع المستشفى التي يتلقى الطالب فيها العلاج حاليًا للاطمئنان على حالة الطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويحرص فضيلة الإمام الأكبر على الاطلاع على أخبار أبنائه الطلاب والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة خلال رحلته لألمانيا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتذليل كافة العقبات والصعوبات التى تواجههم، وتوفيركل ما يحتاجونه والتيسير عليهم خلال رحلتهم العلمية بالأزهر الشريف.