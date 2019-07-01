"تعبت من العمليات".. شريف مدكور ينشر لايف أثناء إجراء عملية بالليزر

(مصراوي):

نشر الإعلامي شريف مدكور، فيديو لايف داخل غرفة العمليات أثناء إجراءه عمليه ليزر لعلاج قطع في شبكية عينه اليسري، وكشف "مدكور" في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابته بقطع في الشبكية، وذلك بعد أن أشتكى من وجود خيالات أمام عينه قائلا :"تعبت بقى من العمليات".

وقال "مدكور" أثناء زيارته للطبيب المعالج الدكتور إيهاب سعد :"بيجيلي زي دبانة وبشوف خيالات بأشكال مختلفة زي العفاريت".

من جانبه أكد الدكتور إيهاب، أن مدكور كان عنده مشاكل "قصر نظر" من حوالي 8 سنوات وتم حلها بعملية الليزك، متابعًا:"مدكور طلع عنده قطع في الشبكية وهنعالجه بالليزر".

وأوضح، "أنه لو تأخر ليوم ثاني كنا هنعمل عملية تانية، مشيدًا بقوة وصلابة شريف مدكور بعد الظروف القوية التي مر بها خلال الفترة الماضية والتي تظهر معدن البني آدم وتعرف قد أية هو قوي".

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، يواصل تقديم حلقات برنامجه المذاع عبر قناة "الحياة"، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد أن تعافى من عملية جراحية لاستئصال ورم.