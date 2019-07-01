  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    "تعبت من العمليات".. شريف مدكور ينشر لايف أثناء إجراء عملية بالليزر

    09:44 م الإثنين 01 يوليه 2019
    "تعبت من العمليات".. شريف مدكور ينشر لايف أثناء إجراء عملية بالليزر

    شريف مدكور

    (مصراوي):

    نشر الإعلامي شريف مدكور، فيديو لايف داخل غرفة العمليات أثناء إجراءه عمليه ليزر لعلاج قطع في شبكية عينه اليسري، وكشف "مدكور" في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابته بقطع في الشبكية، وذلك بعد أن أشتكى من وجود خيالات أمام عينه قائلا :"تعبت بقى من العمليات".

    وقال "مدكور" أثناء زيارته للطبيب المعالج الدكتور إيهاب سعد :"بيجيلي زي دبانة وبشوف خيالات بأشكال مختلفة زي العفاريت".

    من جانبه أكد الدكتور إيهاب، أن مدكور كان عنده مشاكل "قصر نظر" من حوالي 8 سنوات وتم حلها بعملية الليزك، متابعًا:"مدكور طلع عنده قطع في الشبكية وهنعالجه بالليزر".

    وأوضح، "أنه لو تأخر ليوم ثاني كنا هنعمل عملية تانية، مشيدًا بقوة وصلابة شريف مدكور بعد الظروف القوية التي مر بها خلال الفترة الماضية والتي تظهر معدن البني آدم وتعرف قد أية هو قوي".

    يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، يواصل تقديم حلقات برنامجه المذاع عبر قناة "الحياة"، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد أن تعافى من عملية جراحية لاستئصال ورم.

    شريف مدكور فيسبوك عمليه ليزر قطع في شبكية العين مواقع التواصل الاجتماعي

    الخبر التالى:

    صاحبة المركز الثالث بـ"ثانوي صناعي": لم أحصل على دروس وذاكرت أول بأول
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان