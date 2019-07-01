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    تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

    06:00 ص الإثنين 01 يوليو 2019
    تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

    ارشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

    كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 25 37

    شبين الكوم 24 36

    طنطا 25 35

    دمنهور 24 33

    الإسكندرية 25 31

    بلطيم 25 32

    مطروح 23 30

    السلوم 24 31

    سيوة 25 37

    بورسعيد 24 30

    دمياط 25 30

    الزقازيق 24 37

    الإسماعيلية 24 36

    السويس 25 36

    العريش 24 31

    رفح 24 31

    رأس سدر 26 33

    نخل 19 35

    نويبع 27 36

    طابا 25 35

    كاترين 16 32

    الطور 27 35

    شرم الشيخ 30 38

    الغردقة 30 39

    مرسى علم 29 37

    الفيوم 25 38

    بنى سويف 25 38

    المنيا 26 39

    أسيوط 26 39

    سوهاج 27 39

    قنا 28 40

    الأقصر 28 41

    أسوان 30 42

    أبوسمبل 30 42

    الوادي الجديد 26 41

    شلاتين 28 36

    أبو رماد 29 35

    حلايب 30 34

    رأس حدربة 30 33​

    هيئة الأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية درجات الحرارة
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