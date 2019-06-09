اليوم.. بدء تسجيل البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات الأهلية

القاهرة - مصراوي:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج 1440هـ/2019م، وحتى الخميس المقبل.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي، والتي تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوة بما أتبع العام الماضي.

‎وفي إطار التنسيق مع شركة "تساهيل" المسئولة عن تسجيل البصمة فقد تم وضع جدول زمني للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات وإخطار مديريات التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.

‎وأكدت الوزارة، أنه سيتم الحصول على البصمة من كافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاما والتسجيل مجاناً دون تسديد أي رسوم، كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يتم انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة.

ويجرى إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيدًا لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.