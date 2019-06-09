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    "النواب" يناقش تعديلات قانون المخدرات.. اليوم

    03:48 ص الأحد 09 يونيو 2019
    "النواب" يناقش تعديلات قانون المخدرات.. اليوم

    مجلس النواب

    القاهرة - مصراوي:

    يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.

    وتقدم وزير شؤون مجلس النواب، بمقترح بشأن مشروع القانون المعروض على المجلس، تضمن إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم 34 مكررا (أ).

    وجاء المذكرة كالتالى: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة التي تُحدث أثرًا ضارًّا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية، من تلك الآثار التي تُحدثها الجواهر المُخدّرة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

    مجلس النواب على عبدالعال تعديلات قانون المخدرات لجنة الشؤون الدستورية
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