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    مصابة بضمور وأختها المسئولة.. قصة طالبة نشرت امتحان العربي للثانوية العامة

    08:27 م السبت 08 يونيو 2019
    مصابة بضمور وأختها المسئولة.. قصة طالبة نشرت امتحان العربي للثانوية العامة

    اولياء الامور أمام لجان امتحانات الثانوية

    القاهرة - مصراوي:

    تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، الذي أداءه الطلاب اليوم السبت.

    وأثارت هذه الصور ردود فعل واسعة، إذ ظهر معها بوضوح الكود المطبوع على الكراسة الامتحانية ورقم الجلوس، هي طالبة متقدمة للامتحان بنظام دمج.

    ويستعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي قصة هذه الطالبة:

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