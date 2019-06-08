"إغماء وصدمة".. الصحة: 32 حالة مرضية في أول أيام امتحانات الثانوية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، استقبال الغرفة المركزية لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، لـ32 بلاغًا لحالات مرضية، خلال أول أيام امتحانات الثانوية بجميع المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضافت الوزارة أنه تم إسعاف 6 حالات في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم نقل 24 حالة إلى المستشفيات وتلقوا العلاج وخرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لا تزال حالتان بالمستشفيات تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة ومن المنتظر خروجهما خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية يبدأ عملها اليوم لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة.

كما تشمل الخطة التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.