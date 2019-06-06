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    رئيس "دعم مصر": الجيش والشرطة قادران على حفظ الأمن

    05:06 م الخميس 06 يونيو 2019
    رئيس "دعم مصر": الجيش والشرطة قادران على حفظ الأمن

    الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    قدَّم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، التحية لأجهزة الدولة من جيش وشرطة على حمايتهم للأمن القومي المصري، وذلك عبر الحدود الممتدة من مختلف الجهات.

    وأشاد "القصبي" في بيان اليوم الخميس، بدور القوات المسلحة والشرطة في إحباط كافة المؤامرات التي تحاك ضد مصر، بعدما استطاعت القاهرة أن تأخذ منحنى جديد نحو الريادة الاستقرار والقوة في محيطها الإقليمي وأصبحت لديها قرار مؤثر بمنطقة الشرق الأوسط؛ لصيانة الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي.

    وقال القصبى، إن الدولة المصرية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لمؤسسات الدولة المختلفة أصبحت لديها أجهزة قادرة على تحقيق الأمن والأمان في محيط إقليمي مشتعل بالبؤر الساخنة المجاورة، والتي تسعى تلك الأجندات الخارجية والداخلية إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد ولكن للدولة المصرية سيف ودرع لحماية مصرنا الجديدة لتحقيق البناء والتعمير والتنمية على كافة المستويات.​

    عبدالهادي القصبي الأمن القومي القوات المسلحة

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