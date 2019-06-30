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السيسي: اتخذنا قرارات صعبة تحملها الشعب البطل رغم قسوتها

10:16 ص الأحد 30 يونيو 2019
السيسي: اتخذنا قرارات صعبة تحملها الشعب البطل رغم قسوتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر اتخذت القرارات الصعبة رغم قسوتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الشعب البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح".

وأضاف السيسي- خلال الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو- اليوم الأحد، أن الشعب تحمل قرارات الإصلاح "بصمود وكبرياء بما يليق بشعب عظيم يدرك أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل والتضحية والصبر".

وتابع: "في العهد السادس للثورة، نجدد العهد على أن نحفظ مصر ونصونها مضحين بكل غالِ لبناء وطن يستحقه أحفادنا، واضعين مصلحة الوطن قبل أي اعتبار متسلحين بالعزم والإرادة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات وتحقيق نقلة نوعية".

واختتم الرئيس كلمته: "تحية تقدير واحترام للشعب المصري العظيم، قاهر المحن والشدائد، وصانع الأمل والمستقبل، كل عام وأنتم بخير".

السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو

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