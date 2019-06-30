أكثر الكلمات إنتشاراً

ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

السيسي: 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث

10:10 ص الأحد 30 يونيو 2019
السيسي: 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "ذكرى ثورة 30 يونيو لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعها عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه وهويته المصرية الأصيلة".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته التي وجهها للشعب المصري، صباح الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013:

"على الرغم من الظروف الصعبة في عام 2013، فقد كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، فمن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة".

وتابع السيسي أن "ثورة 30 يونيو لم تنم إلا عن صيحة وتعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخًا، وتعبر عن انتماء ملايين المصريين لبلادهم".

السيسي ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو

الخبر التالى:

السيسي: اتخذنا قرارات صعبة تحملها الشعب البطل رغم قسوتها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان