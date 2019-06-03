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    رئيس الوزراء يتفقد تطوير محور ترعة الطوارىء وتسكين أهالي العشش

    06:06 م الإثنين 03 يونيو 2019
    رئيس الوزراء يتفقد تطوير محور ترعة الطوارىء وتسكين أهالي العشش

    الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير محور ترعة الطوارىء، وتسكين أهالي العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة.

    وقال اللواء خالد عبدالعال: تم إزالة نحو 700 عشة ومسكن غير آمن، وتسكين المستحقين فى مشروع أهالينا، وسيتم تطوير محور ترعة الطوارىء ليربط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق القاهرة- بلبيس الصحراوى، وسيتم إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وكذا إعادة استغلال قطع الأراضى المتوافرة، لتوفير الخدمات اللازمة للسكان، مشيرا إلى أن تطوير هذا المحور سيسهم فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

    وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة وسرعة إزالة جميع العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة، وتسكين المستحقين طبقا للحصر الذى أعدته المحافظة، حتى يتسنى تكثيف العمل فى تطوير هذا المحور المهم، الذى سيسهم فى خلخلة الكثافة المرورية بالمنطقة، وتحقيق الانسيابية المطلوبة.​

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